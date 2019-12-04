مسلحون يهاجمون مقر الرئاسي الليبي بطرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

هاجم مسلحون مجهولون، الأربعاء، مقر المجلس الرئاسي بطرابلس، فيما سمع دوي إطلاق نار داخل المبنى.

ونقل مراسل الخليج 365 عن شهود عيان، تواجد سيارات مسلحة، أمام مقر الحكومة الواقع بطريق السكة، وسط طرابلس.

وأفاد المصدر بسماع إطلاق النار داخل مقر الحكومة، دون معرفة ما إذا كان هناك قتلى أو جرحى نتيجة الهجوم.

ولم تصدر حكومة الوفاق حتى الساعة 13:00 ت غ بيانا بخصوص الهجوم أو مطالب المجموعة المسلحة وتبعيتها.

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وفي وقت سابق، هزت أرجاء العاصمة الليبية طرابلس، أصوات مدفعية ثقيلة غير معلومة المصدر، حسب مراسل الخليج 365.

ورجحت مصار عسكرية لمراسل الخليج 365 أن أصوات المدفعية تشير إلى تبادل القصف بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.



وتعد هذه المرة الأولى التي تسمع فيها أصوات مدفعية بشكل مكثف إلى هذا الحد في طرابلس، في ظل مواجهات مسلحة تجري بين الحين والآخر بعمارات الخلاطات جنوبي العاصمة.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.