تونس.. اتحاد الشغل يطالب بحكومة كفاءات بعيدا عن محاصصة الأحزاب

تونس / شيماء المناعي / الخليج 365



طالب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس)، رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة أساسها الكفاءات واستبعاد منطق المحاصصة الحزبية.



وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في كلمة أثناء تجمع نقابي، انتظم في بطحاء "محمد علي" بالعاصمة، الأربعاء،: "آمل أن تكون هناك حكومة كفاءات، فتونس ليست للمحاصصة".

وأضاف الطبوبي: "آمل أن يتم الإسراع في تشكيل الحكومة، وأن تتحمل المسؤولية، فالبلاد في حالة انتظار".



كان رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، تعهد في حوار مع الخليج 365 بتشكيل ائتلاف حكومي من أحزاب "منسجمة" مع تطلعات الشعب كما عبرت عنها الانتخابات الأخيرة.



كما تعهد بعدم الانحياز لأي حزب أو قوى بما فيها "النهضة" الذي كلفه بتشكيل الحكومة".



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وأشار الطبوبي إلى "الوضع الاقتصادي السيء الذي تشهده تونس"، واستدل في ذلك بتراجع نسب النمو وارتفاع نسب البطالة وارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين.



وتباطأ نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.1 بالمئة على أساس سنوي في الشهور التسعة الأولى من 2019.



وسجل معدل البطالة بتونس 15.1 بالمئة في الربع الثالث من 2019، مقابل 15.3 بالمئة خلال الربع السابق عليه.



ومنتصف الشهر الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد مرشح حركة النهضة، الحبيب الجملي، بتشكيل حكومة جديدة.



كانت الحركة، بصفتها الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، قد حسمت اختيارها للجملي الذي شغل منصب وزير دولة في حكومتين سابقتين.



واشترطت معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي تعيين رئيس حكومة من خارج حركة النهضة حتى تدخل في مشاورات لتشكيل ائتلاف حكومي.

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