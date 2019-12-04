العراق..إغتيال مسؤول محلي شرقي البلاد

العراق(ديالى)/حسين الأمير/الخليج 365-

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الأربعاء ، أن مسلحين مجهولين اغتالوا مختار أحدى قرى محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال النقيب حبيب الشمري، للأناضول، إن "مسلحين يعتقد إنتمائهم الى تنظيم داعش اغتالوا مختار قرية الجسر الواقعة شمال شرقي ديالى الشيخ إبراهيم الحامدي بالقرب من منزله، ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

وأوضح الشمري أن "عنصرا في الحشد الشعبي قتل اليوم بنيران قناص من تنظيم داعش بالقرب من قضاء خانقين شمال شرقي ديالى"، مشيرا الى ان "عناصر داعش ومنذ ثلاثة ايام بدأوا بش، هجمات تستهدف مواقع للحشد الشعبي وقوات الأمن".

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

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