مقتل مدني جراء هجوم إرهابي في "رأس العين" السورية

رأس العين/ الخليج 365

قُتل مدني وأصيب آخران جراء هجوم إرهابي بسيارة مفخخة في منطقة "رأس العين" السورية المتاخمة للحدود التركية.

وقال مراسل الخليج 365 إن هجومًا بسيارة مفخخة وقع الأربعاء في مركز "رأس العين" التي تم تحريرها من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في إطار عملية "نبع السلام".

وأشار إلى مقتل مدني وإصابة اثنين بجروح جراء الهجوم الإرهابي، وفق المعلومات الأولية.

وفي سياق متصل أكد بيان صادرعن وزارة الدفاع التركية، قيام تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي بتفجير سيارة مفخخة في مركز مدينة رأس العين، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الاصابات بين المدنين الأبرياء.

Advertisements

ونفذ إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا" مؤخرا العديد من الهجمات بالسيارات المفخخة في منطقتي "تل أبيض" و"رأس العين" بعد طردهم منها.

وتتواصل الهجمات رغم الاتفاق المبرم بين تركيا والولايات المتحدة في 17 أكتوبر، والذي يقضي بانسحاب "ي ب ك/ بي كا كا" من منطقة عملية "نبع السلام".

وفي 9 أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.