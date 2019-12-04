الرئاسة اللبنانية تحدد الإثنين موعدا للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة المكلف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن تحديد يوم الإثنين، المقبل موعدا لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، والتي تقوم بمقتضاها التكتلات النيابية داخل مجلس النواب بتسمية شخصية لرئاسة الوزراء ومن ثم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
كان 3 رؤساء وزراء سابقين فى لبنان، قالوا لرويترز، إن أى مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض فى مشاورات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه "ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخولة دستوريا إنما يساهم أيضا فى خرق الدستور وفى إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء".
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