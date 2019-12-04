شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان عن تولى المملكة رئاسة مجموعة العشرين: سنتصدى لتحديات المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، أن المملكة العربية السعودية ستسعى لاغتنام الفرص والتصدى لتحديات المستقبل، بمناسبة تسلم المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين.

ولى العهد السعودى ونشر مركز الاتصال والإعلام الجديد، تصريح ولى العهد السعودى، عبر تويتر، والذى جاء فيه: "تلتزم المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين، بمواصلة العمل الذى انطلق من أوساكا وتعزيز التوافق العالمى وسنسعى جاهدين بالتعاون مع الشركاء بالمجموعة لتحقيق إنجازات ملموسة واغتنام الفرص للصتدى لتحديات المستقبل".

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