شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إعلامية: مليشيا تقتحم مقر وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وسائل إعلام ليبية اقتحام ميليشيات مسلحة تنتمى لمدينة مصراتة لمقر وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق فى منطقة الظهيرة بالعاصمة طرابلس.

قالت صحيفة "الساعة 24" الليبية إن هجومًا وقع على وزارة المالية فى منطقة الظهرة بطرابلس تقوده ميليشيات مسلحة تستقل سيارات من بينها سيارة تحمل مدفع 106.

يذكر أن وزارة داخلية الوفاق التى يترأسها فتحى باشاغا، قد اتهمت القيادى بمليشيا النواصى، محمد أبو دراع الملقب بالصندوق، والطاهر عروة الرجل الثانى فى ميليشيا النواصى، بالتهجم على وزير مالية الوفاق عبد الرحمن بومطارى، فى مقر عمله، بعدما أدعيا أنه أوقف صرف مرتبات منتسبى جهاز المخابرات.

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وأوضح بيان أرسله مكتب وزير داخلية حكومة السراج، إلى مدير أمن طرابلس، بأن الصندوق، تهجم على وزير المالية وترك فى يده رصاصة عيار 9 مللى.

وطالب البيان الذى جاء ردا على آخر أرسله “بومطارى”، لمدير أمن طرابلس، باتخاذ الإجراءات بضبط المذكورين بالتنسيق مع مكتب النائب العام وإحالتهما إليه.

كان بومطارى، وجه الأربعاء الماضى، خطابًا إلى القائم بأعمال النائب العام، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغًا، بشأن تعرضه للاعتداء والتهديد بالقتل داخل مكتبه، من قِبل مسلحين تابعين لداخلية الوفاق.