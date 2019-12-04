انت الان تتابع "BNK" اوتوموتيف تتسلم وكالة "Volvo" من شركة "القرين للسيارات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت شركة القرين لتجارة السيارات، وهي جزء من مجموعة شركات عبد العزيز علي المطوع، عن اتفّاقها المتبادل مع مجموعة Volvo فولفو للسيارات، ومجموعة بي إن كيه ( BNK) اوتوموتيف المملوكة لـ بدر ناصر الخرافي، لنقل وكالة فولفو للسيارات مع الاحتفاظ بتوكيل شاحنات فولفو وحافلاتها.

وتأتي هذه الخطوة التي تمثل واحدة من عمليات الانتقال السلس بين العائلات الكويتية بعد عملية اختيار صارمة من قبل الشركة السويدية، التي اختارت مجموعة( BNK) اوتوموتيفلتكون الموزّع الحصري الرسمي الجديد للعلامة السويدية .

وانطلاقا من التقاليد العريقة، والثقافة الكويتية الأصيلة، أكد كل من أحمد عبد العزيز المطوع وبدر ناصر الخرافي على الاحترام المتبادل، والاحتراف العالي الذي شهدته عملية الانتقالعقب توقيع اتفاقية الوكالة الجديدة في سبتمبر 2019، حيث دخل الطرفان في اتفاقية تضمن انتقالًا سلسًا للوكالة مع حماية مصلحة فولفو وعملائها في الكويت.

وعلّق بدر الخرافي بعد اتفاقية التوقيع قائلاً"أودّ أن أشكر السيد أحمد المطوع وفريقه على احترافهم وأخلاقيات العمل التي لمسناها خلال عملية الانتقال،والتي أدّت إلى إبرام هذا الاتفاق حول نقل الوكالة".

وأضاف الخرافي قائلا "إنه لمن دواعي سرورنا أن نمثّل علامة تجارية مثل فولفو في الكويت،وفي هذه اللحظة لا ننسى أن نقدّر كافة الجهود والمساعي التي بذلتها شركة المطوع على مدار الـ 60 عامًا الماضية في بناء العلامة التجارية لشركة فولفو، وهدفنا الآن مواصلة هذه المسيرة، كما نأمل أن يستمرّ التعاون فيما بيننا في المستقبل ".

وأوضح الخرافي قائلا "إنّ صناعة السيارات تتغيّر بسرعة في ظلّ الثورة الصناعية الرابعة على غرار العديد من الصناعات الأخرى، على هذا الأساس، اعتمدت سيارات فولفو على مدى السنوات الثلاث الماضية استراتيجية واضحة لإعادة بناء سيارتها وعلامتها التجارية وتقنية تتوافق مع التطور".

Advertisements

وتابع قائلا " نؤمن كثيرا بمستقبل السيارات المتصّلة وبالقيادة الذاتية والسيارات الكهربائية، وقد شاركنا أفكارنا مع أفكار فريق فولفو حول هذه التطورات التي نأمل تنفيذها في المستقبل القريب".

وكشف الخرافي بقوله" نسعىحاليا لإتاحة تجربة جديدة ومختلفة أمام عملائنا في الكويت،فهدفنا النهائي هو توفير أفضل تجربة للعملاء على غرار تجربتنا مع العديد من الشركات الأخرى".

ومن ناحيته قال أحمد عبد العزيز المطوع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة القرين للسيارات " بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن مجلس الإدارة وفريق فولفو في شركة المطوّع، نتمنّى لشركة بدر ناصر الخرافي للسيارات، وهي الوكيل الجديد لسيارات فولفو في الكويت، التوفيق والنجاح في هذا المسعى الجديد".

وأضاف المطوع قائلا " كما نودّ أيضًا تسليط الضوء على الإدارة المحترفة التي أظهرها السيد بدر الخرافي وفريق عمله خلال الإجراءات التي شهدتها اتفاقية انتقال الوكالة، وبدون أدنى شكّ، فقد عزز هذا التعاون المثمر بيننا الرابط القوي بين العائلتين، والذي لعب دورًا كبيرا في تسهيل هذه الاتفاقية، وضمان شروط مقبولة لكلا الطرفين مع التركيز على تقديم أفضل خدمة ممكنة إلى العملاء كافةً".

من ناحية أخرى، وجهتمجموعة فولفو للسيارات شكرهالعائلة المطوّع على تفانيها وشغفها بعلامة فولفو على مدار الستين عامًا الماضية، معربة في ذات الوقت عن فخرها بإتمام عملية الانتقال بسلاسة بين شركة المطوع وشركة بدر ناصر الخرافي للسيارات، وعن سعادتها لما شهدته هذه العملية من تبادل الاحترام، والكفاءة المهنية العالية بين الطرفين، مبينة أن اهتمامات عملاء فولفو هي ما تشكل النقطة المحورية لدىكلا الجانبين"

أخيرًا، يسرّ مجموعة بدر ناصر الخرافي للسيارات وشركة القرين لتجارة السيارات أنه سيتمّ الوصول إلى جميع العملاء في الوقت المناسب، فضلاً عن كون كافة الأطراف ملتزمة بخدمة أي عملاء جدد أو حاليين.