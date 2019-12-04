الإمارات تدعو إلى تعامل جدي مع مطالب المحتجين في الشرق الأوسط







اسماء السيد - أبوظبي: أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أنه يجب "التعامل الجدي" مع مطالب المتظاهرين في الشرق الأوسط، مؤكدا أنها تبقى "الخيار الضروري". وكتب قرقاش على تويتر "أتابع المشهد المحيط والمقلق في أكثر من دولة عربية وأرى أن اعادة استنساخ التجارب المتأزمة لن يقود إلا إلى المزيد من الأزمات، وبالمقابل فإن التعامل الجدي مع مطالب الناس وإعادة هيكلة المنظومة السياسية والإدارية تبقى الخيار الضروري برغم صعوبته". وأضاف "فما نشهده في أكثر من دولة عربية أزمات هيكلية ومعيشية حادة تتطلب حلولا جذرية تعالج مطالب المواطن المشروعة". وفي العراق ولبنان دعا المتظاهرون الى وضع حد للفساد وبذل جهود أكبر لتأمين الوظائف وإعادة هيكلة النظام السياسي.

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