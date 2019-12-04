دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة المزيد من تلفزيونات سوني الذكية تستقبل تحديثات AirPlay 2 و HomeKit

بعد وصول خدمتي آبل AirPlay 2 و HomeKit لفئات محددة من تلفزيونات سوني بداية العام، المزيد من الأجهزة يصلها التحديث.

وصلت تحديثات خدمتي AirPlay 2 و HomeKit إلى طرازات جديدة من تلفزيونات سوني الرائدة لتمكن أصحابها من الاستمتاع بتوافقها مع أجهزة آبل المختلفة، حيث حصلت نسخ A9G، Z9G، و X950G على التحديث في الولايات المتحدة، كندا، دول أمريكا اللاتينية المختلفة ومن المتوقع أن تصل المزيد من البلدان في الوقت القريب. وذلك بعد وصول التحديث لفئات محددة في يناير الماضي.

سيستفيد مُلاك تلفزيونات سوني التي وصلها التحديث من الاستمتاع بربط أجهزة آبل من آيفون، آيباد، وماك معها عبر AirPlay 2.

كما سيستفيدون من دعم HomeKit للتحكم بأجهزتهم الأخرى التي تتوافق مع المساعد الصوتي سيري وتطبيق Home App عبر التلفاز نفسه.

تأتي هذه الخطوة في ظل توسع آبل بالاعتماد على الخدمات التي توفرها وتقديمها على المزيد من أجهزة الشركات الأخرى، لا سيما التي تتمتع بنظام تشغيل أندرويد، حيث سبق وأن وصلت تقنيات آبل إلى عشرات الفئات من تلفزيونات سامسونج وإل جي وغيرها من الشركات.

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كانت آبل قد قررت توفير AirPlay 2 وHomeKit على أجهزة الشركات الأخرى تمهيدًا لإطلاقها خدمات محتوى جديدة مثل Apple TV+.

إذا كنت أحد مستخدمي الفئات الرائدة الثلاث A9G، Z9G، و X950G وتقيم بعيدًا عن الأمريكيتين، فعليك التريث قليلًا لوصول التحديث.

المصدر:

MacRumors

التدوينة المزيد من تلفزيونات سوني الذكية تستقبل تحديثات AirPlay 2 و HomeKit ظهرت أولاً على عالم التقنية.