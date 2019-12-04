دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فايرفوكس لنسخة الويندوز يحصل على ميزة عرض الفيديوهات بنمط الصورة داخل الصورة

حصل متصفح فايرفوكس لنسخة الويندوز على تحديث بدعم أحد أهم الميزات التي يحتاجها من اعتادوا مشاهدة الفيديوهات وهم يعملون على أجهزتهم، حيث دعمت موزيلا متصفحها بميزة مشاهدة الفيديوهات بخاصية الصورة داخل الصورة (PiP).

قمهما كان نوع الفيديو الذي تقوم بمشاهدته وأنت قيد العمل على مهمات مختلفة قد ترغمك على فتح نوافد وتوبيات كثيرة؛ ستتمكن من تقيد الفيديو على الشاشة ومشاهدته دون أن يتم طمسه من باقي علامات التبويب الأخرى.

فقط ما عليك هو تحميل أخر إصدار من نسخة فايرفوكس وبمجرد فتحك للفيديو عبر المتصفح ستظهر لك علامة زرقاء اللون تحمل اسم وشعار الميزة (صورة داخل الصورة) كما توضح الصورة أعلاه.

بالضغط على الآيفونة تكون قد فعلت خيار العرض الجديد حيث سيتم فتح الفيديو في نافذة منعزولة يمكن التحكم فيها ونقلها في أي موضع حسب الحاجة.

الميزة حالياً متوفرة فقط لإصدار فايرفوكس الخاص بنسخة الويندوز؛ لكنها ستتوفر في يناير المقبل لنظام الماك ولينكس حسب ما أفاد الشركة.

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المصدر

موزيلا

التدوينة فايرفوكس لنسخة الويندوز يحصل على ميزة عرض الفيديوهات بوضع الصورة داخل الصورة ظهرت أولاً على عالم التقنية.