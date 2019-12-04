دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة للتصميم المتوقع لهاتف Galaxy A91 بثقب الشاشة للكاميرة الأمامية ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات عن صور ثلاثية الأبعاد لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy A91، الذي يأتي بكاميرة أمامية في ثقب الشاشة بتصميم يحاكي Note10.

في تسريبات جديدة نشرت عبر 91Mobiles، كشف عن صور ثلاثية الأبعاد توضح التصميم الذي ينطلق به أحد إصدارات سامسونج المرتقبة من سلسلة Galaxy A، حيث يظهر هاتف Galaxy A91 في الصور بتصميم ثقب الشاشة، مع كاميرة خلفية بتصميم مستطيل.

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شغل هاتف Galaxy A91 العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، حيث أكدت التسريبات السابقة على أن الهاتف يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W، وهي نفس قدرة الشحن المميزة لهاتف Galaxy Note10 بلس، كما يبدأ شحن الهاتف في 2020 بنظام تشغيل Android 10.

ومن المتوقع أيضاً أن يضم هاتف Galaxy A91 رقاقة معالج Snapdragon 855، مع بطارية بقدرة 4500 mAh، من جانب أخر تكشف التسريبات المصورة عن تصميم للهاتف يحاكي تصميم سلسلة هواتف Galaxy S11 التي تنطلق رسمياً في بداية العام المقبل، إلا أن هذا الإصدار لا يتميز بتصميم منحني كما في Galaxy S11.

كما يضم الهاتف في الجهة الخلفية إعدادات ثلاثية للكاميرة وفقاً لتسريبات 91Mobiles، كما يضم فلاش LED، ومن المتوقع أن يضم هاتف Galaxy A91 كاميرة periscope بميزة التكبير البصري.

ويأتي ثقب الشاشة في هاتف Galaxy A91 بتصميم يحاكي Galaxy Note10، ومن المتوقع أن يضم مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يختفي الزر المخصص لمساعد Bixby من تصميم الهاتف، لذا قد يأتي مساعد Bixby مدمج في الشاشة.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Galaxy A91 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش، وبجودة عرض Full HD بلس، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855.

أيضاً من المتوقع أن يدعم نموذج للهاتف تقنية 5G، ويأتي بتقنية البلوتوث 5.0، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر telephoto بدقة 5 ميجا بيكسل.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة للتصميم المتوقع لهاتف Galaxy A91 بثقب الشاشة للكاميرة الأمامية ظهر على التقنية بلا حدود.