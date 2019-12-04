دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مايكروسوفت تدعم تطبيق AI Seeing بخمس لغات إضافية بجانب الإنجليزية

بعد أن كان تطبيق مايكروسوفت AI Seeing متوفراً فقط باللغة الإنجليزية قامت الشركة اليوم بدعمه بخمس لغات أخرى وهي الهولندية والفرنسية والألمانية واليابانية والإسبانية لتوسع نطاق استفادة المكفوفين ومن يعانون من المشاكل البصرية منه.

مع العلم أن تطبيق AI Seeing بنسخة الـ iOS هو من حصل على التحديث الحالي وإضافة اللغات الخمس الجديدة.

فيما يعد تطبيق مايكروسوفت AI Seeing تطبيقاً مفيداً جداً في وصف العناصر والأشخاص والمنتجات من حول مستخدميه من أصحاب الإعاقات أو العجر في القدرة البصرية، ويسهل تعاملاتهم اليومية وتعرفهم على العائلة والأصدقاء عبر وسائل الذكاء الاصطناعي وعدسة كاميرا الهاتف والتقاط الصور وتحليلها وكذلك استخدامه في حفظ الصورة للعائلة او الأصدقاء ليتم التعرف عليهم بشكل تلقائي في المرات المقبلة.

ومازالت توفر شركة مايكروسوفت تطبيقها بشكل مجاني لكن التحديث الجديد ومع جود اللغات الست الحالية ما زال يهمش حماعات كبيرة بحاجة الاستفادة منه في مجتمعات ذات كثافة سكانية كبيرة جداً لا تتوفر لغتها على التطبيق حتى الآن كالصين والهند مثلاً.

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المصدر

مايكروسوفت

التدوينة مايكروسوفت تدعم تطبيق AI Seeing بخمس لغات إضافية بجانب الإنجليزية ظهرت أولاً على عالم التقنية.