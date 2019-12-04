موريتانيا: بدء الاجتماع التحضيرى للتمرين العسكرى فلينتلوك 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك خبراء عسكريون من 34 دولة فى الاجتماع التحضيرى للتمرين العسكرى "فلينتلوك" 2020.
وقال الجيش الموريتانى فى بيان له، اليوم الأربعاء، إن اجتماعات الخبراء ستتواصل 3 أيام، وستناقش كافة الجوانب العملياتية واللوجستية والاستخباراتية والإعلامية المتعلقة بالنسخة الموريتانية من هذا التمرين المقرر في فبراير القادم.
وتشارك عشرات الدول في تمرين فلينتلوك العسكرى وهو فرصة لإطلاع الجيوش المشاركة على آخر المستجدات في مجال الرقمنة والتكنلوجيا العسكرية والأسلحة والأساليب القتالية المستحدثة.
وتعد "فلينتلوك" واحدة من أكبر مناورات القوات الأمريكية الخاصة على مدار العام، وتهدف بشكل رئيسي إلى تطوير القدرات العملياتية في منطقة الساحل والصحراء، التي تعد إحدى أفقر مناطق العالم وأكثرها عرضة للتهديد من قبل الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتشارك في المناورات القوات الخاصة من دول غربية من بينها إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، ودول إفريقية مثل المغرب، والجزائر، إضافة إلى دول حزام الساحل.
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