شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يتلقى رسالة من سلفاكير بشأن مفاوضات السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، رسالة من سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان، تتعلق بالترتيبات الجارية لإنجاح مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، بجوبا يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد البرهان، لدى لقائه اليوم الأربعاء، توت قلواك مستشار الشئون الأمنية لرئيس جنوب السودان، حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار للشعب السوداني، لافتا إلى أن التغيير لابد أن يُرافقه السلام.

وأكد قلواك حرص وجاهزية دولة جنوب السودان لإنجاح المفاوضات، متمنيا أن تكون الجولة المقبلة حاسمة وأخيرة، وأن يكون العام 2020 عام السلام في السودان.

وأشار إلى أن وجود قادة الحركات المسلحة بالخرطوم، واستقبال الحكومة لهم والروح الطيبة التي سادت اللقاءات "تُبشر بسلام قادم".