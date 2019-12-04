عضو بمجلس السيادة السودانى يؤكد تماسك وتناغم المنظومة العسكرية

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وقال العطا، فى كلمة خلال فعالية أقامتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات - "إن المنظومة العسكرية انحازت إلى خيار الشعب وستظل حامية له، مشيرا إلى أن الشرطة تمضى فى مسيرتها وتعمل بكل تجرد من أجل الأمن والاستقرار والقانون والإصلاح".
وأضاف، أن مجلسى السيادة والوزراء وقوى "إعلان الحرية والتغيير" يعملون بخطط واضحة الملامح، لافتا إلى أن مسيرة النهضة بدأت فى كل المجالات السياسية والاقتصادية، مطالبا الشرطة فى الخرطوم والولايات بالتنسيق مع لجان المقاومة، وأن تمد الأيادى بيضاء من أجل تحقيق واقع آمن ومستقر فى كل ربوع البلاد.
ومن جانبه، أكد الفريق شرطة الطريفى إدريس وزير الداخلية السودانى الاهتمام بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتوفير آليات ومتطلبات رفع قدرات وتدريب كوادرها، وتنفيذ خططها واستراتيجيتها الهادفة للحد من مهددات ومخاطر المخدرات.
وقال الطريفى، "إن المخدرات أصبحت خطرا يهدد البشرية ويهدر الطاقات ويعطل التنمية، لافتا إلى أن التصدى لمخاطرها أصبح أمرا حتميا، ويجب أن تعمل كل الدول ومنظمات المجتمع المدنى على الحد من انتشارها".
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