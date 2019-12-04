شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة كويتية تقضى بالسجن 4 سنوات على مواطن بتهمة ضرب مصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محكمة كويتية حكمًا بالسجن 4 سنوات بحق كويتى في قضية الاعتداء بالضرب على مصري، وبحسب جريدة الأنباء الكويتية، "قضت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف الكويتية برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، في قضية الاعتداء بالضرب على المصري "وحيد" والمدان بها من محكمة الجنايات مواطن، بالشروع بقتله في صناعية الشويخ، بالسجن 17 سنة، وبتعديل الحكم إلى السجن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ".
وبحسب الصحيفة كانت محكمة أول درجة قضت بسجن المتهم 17 عاما نظير اتهامات الشروع في القتل والإتلاف العمدي والسب العلني. وأيدت المحكمة براءة المصري "وحيد" من سب وضرب المواطن الكويتى.
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