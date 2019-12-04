شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء حلف "الناتو" يؤكدون مجددًا التزامهم بالدفاع الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أعضاء حلف الناتو مجددًا التزامهم بالدفاع الجماعى، وذلك فى قمة تسعى إلى تهدئة الخلافات فى التحالف العسكرى عبر المحيط الأطلسى.

وذكرت شبكة "إيه بى سى"، الإخبارية الأمريكية أن قادة الدول الـ"29" فى الحلف أكدوا فى إعلان أن "الالتزام الرسمى كما هو منصوص عليه فى المادة 5 من معاهدة واشنطن بأن الهجوم على حليف واحد يعد هجومًا ضدنا جميعًا".

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، "إننا نقف سويًا فى التزامنا بالمادة 5 الخاصة بالدفاع الجماعى عن حلفنا، وهذا يمثل مبدأ صارمًا".

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وكانت تركيا العضو فى الحلف قد هددت بعدم تأييد خطة لتعزيز الدفاع عن دول البلطيق المجاورة لروسيا وبولندا، بعد أن انتقد أعضاء آخرون فى حلف شمال الأطلسى عملية أنقرة العسكرية فى سوريا.

وناقش قادة حلف شمال الأطلسى "ناتو"، اليوم، التهديدات المختلفة التى تواجه الحلف العسكري، وذلك فى اليوم الثانى والأخير من قمة الحلف فى الذكرى السبعين لإنشائه والتى طغت عليها الانقسامات حول الاستراتيجية وتقاسم الأعباء.