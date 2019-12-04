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مندوب البحرين يشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

 شارك المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند مسألة فلسطين.

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وتقدم السفير الرويعي بالشكر إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف  جيك نيانج المندوب الدائم للسنغال، وإلى كافة أعضاء اللجنة على تقريرهم الوارد في الوثيقة (A/74/35) على عملهم الدؤوب لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على غرار باقي شعوب العالم.

 

وأوضح المندوب الدائم بأن الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، أكد في رسالته التي وجهها إلى رئيس اللجنة بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني موقف البحرين الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

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