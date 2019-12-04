شكرا لقرائتكم خبر عن المطارنة الموارنة بلبنان: الأوضاع تقتضى سرعة تشكيل حكومة تبعد المخاطر عن البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المطارنة الموارنة فى لبنان، أن الأوضاع الراهنة تقتضى سرعة تشكيل حكومة نزيهة وقادرة على إبعاد البلاد عن المخاطر الكبيرة التى تتهددها ووضع حد للفساد، محذرين من خطورة لجوء بعض القوى السياسية إلى ممارسة العنف والاعتداء على المتظاهرين السلميين أو تسفيه وجودهم ومطالبهم.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الشهرى للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى.

وشدد المطارنة الموارنة، على تضامنهم مع مطالب الاحتجاجات الشعبية الرافضة لإبقاء لبنان "أسير حكومة تصريف أعمال، وأسير تجاذبات السياسيين الغارقة فى مصالحهم الخاصة"، مطالبين بآلية قانونية واضحة تضمن استقلال القضاء، واسترداد المال العام المنهوب، وحماية وضمان إيداعات المواطنين المصرفية، وتوفير المتطلبات التى من شأنها توفير حياة كريمة لهم.

Advertisements

وقالوا، "إن تمادى المسئولين السياسيين فى المماطلة، يوقع أجيالنا الشابة والقوى الحية فى تجربة هجرة الوطن من أجل تأمين مستقبلهم، وهذه مسئولية خطيرة تقع على عاتق هؤلاء السياسيون، فبلاد من دون شبابها، بلاد من دون مستقبل".

وأكد المطارنة الموارنة، أن انتفاضة الشعب اللبنانى هى انتفاضة لكل الشرفاء، ويكفل الدستور حرية التعبير عنها، ولا يحق لأحد التصدى لها، وهى فى حماية المؤسسات العسكرية والأمنية التى تُحسن الأداء فى التعامل مع المتظاهرين.

ويشهد لبنان، منذ مساء 17 أكتوبر الماضى سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة فى عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.