شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لحلف الناتو : القمة لم تناقش كيفية تصنيف وحدات حماية الشعب الكردية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف الأطلسي ان قمة حلف الناتو المنعقدة فى لندن ، لم تناقش كيفية تصنيف وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

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