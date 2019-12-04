العراق : تفجير أوكار تابعة لداعش والعثور على مخبأ للسلاح جنوب الموصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات الحشد الشعبى، تفجير أوكار تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى والعثور على مخبأ للسلاح والعتاد والمتفجرات فى صحراء الحضر جنوب الموصل.
وقال إعلام قوات الحشد، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، "إن قوة من اللواء (44) بالحشد الشعبى التابع لقيادة عمليات نينوى للحشد، فجرت عددًا من مضافات (داعش) فى صحراء الحضر جنوب الموصل"، موضحًا أن القوة عثرت على مخبأ للسلاح والعتاد والمتفجرات فى ذات المنطقة.
يُذكر أن، قوة من الحشد الشعبى والجيش بدأت اليوم عملية أمنية فى صحراء الحضر جنوب الموصل.
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