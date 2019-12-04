بلدي ينبع.. العنيني رئيسا والجباري نائبا للمجلس

صحيفة الخليج الإلكترونية قرر أعضاء المجلس البلدي لبلدية محافظة ينبع بالإجماع

إعادة انتخاب اﻷستاذ سلامة بن سعد العنيني رئيسا للمجلس.

واﻷستاذ مسعود بن رجاء الله الجباري نائبا لرئيس المجلس.

جاء ذلك بعد انعقاد المجلس جلسته 57 وذلك يوم الأربعاء 1441/04/07 والتي انعقدت في قاعة المجلس.

وذلك بحضور رئيس البلدية اﻷستاذ فهد المشعان. سلامة بن سعد العنيني رئيس مجلس بلدي محافظة ينبع Advertisements مسعود بن رجاء الله الجباري نائبا لرئيس مجلس بلدي ينبع

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