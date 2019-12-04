صلاح وماني ومحرز أبرز المرشحين لجائزة لاعب العام في إفريقيا

صحيفة الخليج الالكترونية

سيتنافس ثلاثي الجزائر رياض محرز وإسماعيل بن ناصر ويوسف بلايلي مع المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني على لقب لاعب العام في حفل جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد الإعلان عن قائمة مختصرة للمرشحين اليوم الأربعاء.

وساهم محرز، لاعب مانشستر سيتي الفائز بالجائزة في 2016، وبن ناصر وبلايلي في تتويج الجزائر بكأس الأمم الإفريقية هذا العام في مصر بعد غياب استمر 19 عاما.

واحتفظ صلاح مهاجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب إفريقي في 2017 و2018 ويخوض منافسة شرسة من جديد مع زميله بالفريق ماني الذي وصل لنهائي كأس الأمم. وحقق الاثنان لقب دوري أبطال أوروبا هذا العام مع الفريق الانجليزي.

وتضم قائمة المرشحين أيضا المغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام والسنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال والكاميروني أندريه أونانا حارس أياكس والنيجيري أوديون إيجالو مهاجم شنغهاي شينهوا الصيني.

كما يتنافس بلايلي، لاعب الأهلي السعودي الحالي والترجي السابق، على جائزة أخرى لأفضل لاعب بالمسابقات القارية للأندية.

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وحقق بلايلي لقب دوري أبطال افريقيا مع الترجي للعام الثاني على التوالي ويتنافس مع زميليه السابقين أنيس البدري وطه ياسين الخنيسي بجانب المصري طارق حامد الفائز بكأس الاتحاد الافريقي مع الزمالك وكودجو فو لابا مهاجم العين الإماراتي حاليا ونهضة بركان المغربي سابقا.

ويبدو جمال بلماضي مرشحا بقوة لنيل جائزة أفضل مدرب بعد قيادة الجزائر للقب كأس الأمم وينافسه أليو سيسي مدرب السنغال الذي خسر أمامه في النهائي.

ويسعى المغربي أشرف حكيمي ظهير بروسيا دورتموند للاحتفاظ بجائزة أفضل لاعب صاعد وينافسه ثنائي نيجيريا فيكتور أوسيمين وصمويل تشوكويزي والسنغالي كريبين دياتا والمالي موسى جنيبو.

وتتصدر الجزائر المرشحين لجائزة منتخب العام بجانب مدغشقر وتونس ونيجيريا والسنغال.

وسيعلن عن الفائزين في حفل بمدينة الغردقة الساحلية المصرية يوم السابع من يناير.