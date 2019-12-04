فتح باب القبول والتسجيل في المديرية العامة للسجون على رتبة “جندي”

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للسجون على رتبة ( جندي ) رجال للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة ( أبشر – التوظيف ) على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 11 / 4 / 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 15 / 4 / 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي www.jobs.sa