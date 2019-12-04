رينارد: التركيز الذهني العالي والانضباط هو طريقنا لكسب قطر

صحيفة الخليج الالكترونية

عبر هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي عن سعادته بالتأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي متطلعاً لمواصلة المسيرة نحو المباراة النهائية.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة المنتخب القطري غداً الخميس “لا توجد ضغوط محددة فنحن جئنا إلى هنا من أجل لعب كرة القدم التي من أهم سماتها الحضور الجماهيري وهذه متعة كرة القدم فلدينا لاعبين محترفين قادرين على اللعب بشكل جيد على أرض المنافس.

وأضاف مباراتنا أمام قطر في نصف النهائي مهمة ونطمح لنكون حاضرين بسكل مثالي في جميع الجوانب لنحقق ما قدمنا، وتابع” منتخب قطر يملك مجموعة من اللاعبين المميزين لذلك ستكون مباراة صعبة لكلا المنتخبين لكننا مستعدون بشكل جيد وهذا يكفل لنا تحقيق هدفنا، وأكد رينارد أن التركيز الذهني العالي والانضباط هو طريقنا لكسب نتيجة المباراة.