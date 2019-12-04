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الصحة تتيح إمكانية تقديم طلبات النقل طوال العام

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أقرّت وزارة الصحة آلية جديدة لحركة نقل منسوبيها الداخلية والخارجية.

الآلية الجديدة التي سيتم البدء بتطبيقها مع بداية العام الميلادي الجديد 2020م، تهدف إلى التسهيل على موظفي وموظفات الصحة وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.

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وتتيح الآلية الجديدة للموظفين والموظفات إمكانية تقديم طلبات النقل إلكترونياً على مدار العام.

‏وأكد القرار أن المفاضلة في حركة النقل الداخلي ستكون في آخر خمسة أيام عمل من كل شهر فردي للسنة الميلادية، فيما ستكون المفاضلة في حركة النقل الخارجي في آخر خمسة أيام عمل من كل شهر زوجي للسنة الميلادية.

وأوضح القرار أن المفاضلة تتم حسب الصلاحيات الممنوحة للجهات حسب الوظائف المتاحة، فيما يتم النقل حسب الأنظمة واللوائح المعتمدة في وزارة الخدمة المدنية وبرامج التشغيل الذاتي.

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