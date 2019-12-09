بالأرقام.. تقرير يكشف عن تزايد حالات الانتحار بين القطريين خلال السنوات الأخيرة

كشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية عن تزايد حالات الانتحار بين القطريين خلال السنوات الاخيرة.

وقال التقرير إن قطر في المرتبة الـ134 من حيث حالات الانتحار بنسبة 4.31 لكل 100 ألف شخص، وأنه من بين 55 قطريًا انتحروا خلا عام واحد، هناك 52 من الذكور، و3 من النساء، و29 منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عامًا، و23 تتراوح أعمارهم بين 35 و55 عامًا.

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وكعادتها دائما لم تناقش الجماعة الإرهابية وعلى رأسها قناة الجزيرة حالات الانتحار التى حدثت مؤخرا.

فهل تستطيع منابر الإخوان الإرهابية تفسير تلك الظاهرة وتحليلها، والبحث عن أسبابها، أم أن ذلك الأمر من المسكوت عنه إخوانيًا على طريقة لا أرى.. لا أسمع.. وبالطبع لا أتكلم.

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