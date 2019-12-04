دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة "سايبر مونداي" يصبح أكثر الأيام مبيعات في تاريخ أمازون و"الجمعة السوداء" تحقق رقمًا جديدًا

أمازون تحطم الأرقام القياسية من جديد في أيام العروض 2019 بين يوم الإنترنت “سايبر مونداي” والجمعة السوداء “بلاك فرايداي”.

أعلنت شركة أمازون عن تحقيقها لأرقام قياسية جديدة هذا العام خلال أيام العروض بين يوم الإثنين “سايبر مونداي” وأسبوع الجمعة السوداء “بلاك فرايداي” وعيد الشكر، حيث قالت أن “سايبر مونداي” أصبح أكثر الأيام المنفردة بيعًا للمنتجات في تاريخ الشركة، كما أن أسبوع الجمعة السوداء حقق رقمًا قياسيًا في المبيعات خلال هذا العام.

لم تُعلن أمازون عن قيمة تلك المبيعات المالية حتى الآن، لكنها أكدت بيع مئات الملايين من المنتجات لتضرب رقمًا قياسيًا.

ووفقًا للشركة، فإن أكثر المبيعات خلال فترة العروض كانت من أقسام الألعاب، المعدات والأدوات المنزلية، الأزياء، ومستلزمات الصحة والعناية الطبية. كما وكانت الأجهزة التي تطورها بنفسها مثل Fire TV و Echo Dot من أكثر الأجهزة مبيعًا في هذه الفترة.

ربما يبدو الأمر طبيعيًا خاصة مع صعوبة إيجاد مكان الآن لا يقوم أحد فيه بشراء منتجات أمازن خلال فترة التخفيضات.

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وإذا كنت ممن يرغبون بمعرفة قيمة المبيعات المالية، ربما عليك الإنتظار خلال الأيام القادمة لإعلان الشركة بهذا الشأن.

المصدر:

Amazon

التدوينة “سايبر مونداي” يصبح أكثر الأيام مبيعات في تاريخ أمازون و”الجمعة السوداء” تحقق رقمًا جديدًا ظهرت أولاً على عالم التقنية.