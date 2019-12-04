دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

تعتزم روسيا إطلاق موسوعة خاصة بها تحل محل ويكيبيديا تديرها بنفسها للإشراف على منع وصول “المعلومات المضللة” إليها.

يأتي هذا بعد انتقادات الرئيس فلاديمير بوتين لويكيبيديا التي اعتبرها غير قابلة للاعتماد عليها ويجب استبدالها.

وبحسب البيان الحكومي الرسمي فإن هذه الخطوة ستؤمن للمستخدمين معلومات موثوقة ومحدثة باستمرار بناءً على مصادر علمية مؤكدة.

وكان الرئيس بوتين قد قدم الشهر الماضي خطة لاستبدال موسوعة ويكيبيديا الحرة بنسخة رقمية من موسوعة روسيا العظمى Great Russian Encyclopaedia وهي البديل الأحدث لموسوعة الاتحاد السوفيتي الرئيسية.

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وخصصت روسيا 30 مليون دولار لمشروع الموسوعة الجديدة وتخطط لإنشاء جهة حكومية رسمية للإشراف على محتواها.

وكان قد أقرّ قانون “الانترنت السيادي” في روسيا والذي يتيح للحكومة فصل الانترنت في البلاد عن الشبكة العالمية.

علاقة روسيا مع ويكيبيديا كانت متوترة دائماً، ففي عام 2015 قامت بحجب النسخة الروسية منها مؤقتاً بسبب مقالة تتعلق بمخدر حشيش القنب.

التدوينة روسيا تعتزم إطلاق نسخة خاصة بها من ويكيبيديا ظهرت أولاً على عالم التقنية.