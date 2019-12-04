شكرا لقرائتكم خبر عن برى : جهود تشكيل الحكومة اللبنانية كانت إيجابية حتى أمس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال علي أحمد بزي النائب في البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء إن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال إن جهود تشكيل الحكومة كانت تسير بشكل إيجابي جدا حتى مساء أمس الثلاثاء.
وتلقت المحادثات الرامية لاختيار رئيس وزراء جديد ضربة اليوم بعد أن أصدر ثلاثة من رؤساء الوزراء السابقين بيانا ينتقد العملية ويصفها بأنها "خرق للدستور".
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