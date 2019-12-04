شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية: تدمير قنبلة تقليدية الصنع شمال شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع خلال دورية بحث وتمشيط بولاية تبسة "شمال شرق".

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس قنبلة تقليدية الصنع خلال دورية بحث وتمشيط بولاية تبسة".

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وأضاف البيان، أنه قوات حرس السواحل أحبطت محاولة هجرة غير شرعية لـ 15 شخصا كانوا على متن قارب تقليدى الصنع شمال رأس الحمراء بولاية عنابة (شمال شر)، فيما تم توقيف 17 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست (جنوب) وتلمسان (شمال غرب) وإن أمناس (شرق).