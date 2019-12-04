شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: رؤساء وزراء لبنانيون سابقون يوجهون ضربة لفرص تشكيل حكومة بقيادة الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ثلاثة رؤساء وزراء سابقين فى لبنان إن أى مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض فى مشاورات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه "ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخولة دستوريا إنما يساهم أيضا فى خرق الدستور وفى إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء".

وينظر إلى بيان رؤساء الوزراء السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتى على أنه ضربة للجهود الجارية لتشكيل حكومة جديدة بقيادة رجل الأعمال السنى سمير الخطيب.

وكانت تعليقات من ساسة لبنانيين أمس الثلاثاء تشير إلى أن ثمة تقدما فى الاتفاق على حكومة جديدة بقيادة الخطيب رغم عدم التوصل لاتفاق.

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