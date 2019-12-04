شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية: مقتل 2 وإصابة 6 فى انفجار آلية مفخخة في مدينة رأس العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت فضائية العربية في خبر عاجل لها نقلا عن المرصد السوري يفيد بمقتل 2 وإصابة 6 بانفجار آلية مفخخة في مدينة رأس العين. وذكر المرصد فى وقت سابق أن 9 مدنيين قتلوا، بينهم 8 أطفال دون الـ15 عاما، في قصف مدفعي تركي استهدف مدينة تل رفعت الواقعة تحت سيطرة المقاتلين الأكراد في محافظة حلب في شمال سوريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قناة العربية: مقتل 2 وإصابة 6 فى انفجار آلية مفخخة في مدينة رأس العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.