شكرا لقرائتكم خبر عن الحدث: البرلمان العراقي يمهل الرئاسة 15 يوماً لتكليف رئيس للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت فضائية الحدث في خبر عاجل لها أن البرلمان العراقي يمهل الرئاسة 15 يوماً لتكليف رئيس للحكومة. وكان شهد العراق تصاعدا للاحتجاجات خلال الأيام الماضية مما اسفر عن سقوط ضحايا ومصابين فيما أصيب اليوم الأربعاء 9 من بين صفوف القوات الأمنية إثر هجوم بقنبله يدوية عند حاجز البنك المركزي بشارع الرشيد في العاصمة العراقية بغداد ، وأوضحت القيادة بأن بين المصابين حالات خطرة.

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