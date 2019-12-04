شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يقدم التعازى للملك سلمان فى وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الملك عبد الله الثانى العاهل الأردنى، التعازى للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العاهل السعودى وخادم الحرمين الشريفين، فى وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود.

ونشر الديوان الملكى الأردنى عبر تويتر :"جلالة الملك عبدالله الثانى يعزى، فى اتصال هاتفى، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود".

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الديوان الملكى الأردنى

فيما قدم عادل الجبير، وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية، التعازى للعاهل السعودى، وقال: "أتقدم بالتعازى والمواساة لمقام سيدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدى سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز فى وفاة صاحب السمو الملكى الأمير متعب بن عبدالعزيز يرحمه الله، والعزاء موصول لأبناء وبنات الفقيد والأسرة المالكة الكريمة".

عادل الجبير