شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يحرثون أراضى المواطنين الفلسطينيين فى الأغوار الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال مسئول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن مستوطنين شرعوا بحراثة حوالى 200 دونم (الدونم يعادل كليومترًا مربعًا) إلى الشرق من منطقة عين الحلوة، لصالح مستوطنة "مسكيوت".

يذكر أن المستوطنين، يعملون مؤخرًا على حرث أراضى الفلسطينيين فى مناطق الأغوار بشكل شبه يومى، بهدف زراعتها لصالحهم وحرمان أصحابها من استغلالها.

Advertisements

فى سياق آخر، طرد مستوطنون رعاة أغنام من المراعى فى منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقى عارف دراغمة، إن مستوطنين من التجمع الاستيطانى المقام على أراضى المواطنين فى منطقة "الحمة"، يمتطون خيولهم، طردوا الرعاة من المراعى فى المنطقة.

يشار إلى، أن المستوطنين يطردون بشكل دورى الفلسطينيين من المراعى فى الأغوار الشمالية.