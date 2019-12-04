يونايتد إيرلاينز تطلب 50 طائرة إيرباص لاستبدال أسطولها من طائرات بوينج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأمريكية أنها طلبت 50 طائرة إيرباص من نوع «إيه 321 إكس إل آر»، قيمتها نحو 6.5 مليار دولار، لتستبدلها بأسطولها القديم من طائرات بوينج.

وفور دخول هذه الطائرات الجديدة في الخدمة بعد تسليمها ابتداء من عام 2024، ستتوقف يونايتد عن استخدام طائراتها من طراز بوينج 700 و200، وفق ما قالت الشركة.

وتعد هذه الخطوة آخر ضربة لشركة بوينج الأمريكية الواقعة أساساً في أزمة عميقة مرتبطة بطائراتها «737 ماكس» المحظورة من التحليق عالمياً بعد كارثتي سقوط أدتا لمقتل 346 شخصاً.

وليس لدى بوينج طائرة جديدة متوسطة المدى تنافس إيرباص «إيه 321 إكس إل آر». وأطلقت إيرباص طائرتها الجديدة هذا العام خلال معرض باريس الجوي في يونيو.

ولدى الطائرة الجديدة قدرة على التحليق لمسافات أبعد بنسبة 15% من طرازها الأقدم «إيه 321 إل آر»، وهو ما يجعلها بديلاً فعالاً من حيث التكلفة للطائرات الأكثر ضخامة.

ونتيجة لخزانات وقودها الكبيرة، يمكن لهذه الطائرة تغطية مسافة 8700 كلم خلال 9 ساعات، وهي مسافة أعلى بكثير من تلك التي تستطيع بوينج 737 ماكس تغطيتها.

وقالت شركة يونايتد: إنها تنوي استخدام هذه الطائرة لتغطية رحلات إضافية إلى وجهات في أوروبا انطلاقاً من المراكز الأساسية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة أي من نيوارك في نيويورك ومن واشنطن.