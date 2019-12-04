«كاموري» يتراجع لمستوى «عاصفة» ويشرد نصف مليون بالفلبين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي 11 شخصاً حتفهم جراء الإعصار «كاموري» الذي ضرب الفلبين، وتسبب في نزوح نحو نصف مليون شخص، حسب ما ذكر مسؤولون بالشرطة والإغاثة من الكوارث الأربعاء.

كما تضررت عشرات المنازل ومرافق البنية التحتية، بما في ذلك أحد المطارات.

وقالت الشرطة إن من بين القتلى ثلاثة أشخاص غرقوا في فيضانات بمقاطعتي سورسوجون وكامارين سور شرقي البلاد، بينما أصيب أربعة أشخاص بسبب سقوط الأشجار في مقاطعات أورينتال ميندورو وماريندوك ولييت. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن «كاموري» ضعف إلى مستوى عاصفة استوائية بعدما ضرب الفلبين. وجاء الإعصار مصحوباً برياح بلغت سرعتها القصوى 100 كيلومتر /الساعة، وعواصف بسرعة 125 كيلومتراً. وتم إلغاء أكثر من 520 رحلة محلية ودولية بسبب إغلاق مطار «نينوى أكينو الدولي» في مانيلا لمدة 12 ساعة الثلاثاء، قبل أن تعيد السلطات فتحه مجدداً الأربعاء.