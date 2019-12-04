«موانئ دبي العالمية»: إنجاز الاستحواذ على 77% من «فيدرتك» في الربع الأول 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «يوني فيدر»، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة «موانئ دبي العالمية»، عن استحواذها على حصة بنسبة 77% في مجموعة «فيدرتك جروب». وتشكّل هذه الصفقة التي من المتوقع إتمامها في الربع الأول من عام 2020، الخطوة الأحدث في رؤية «موانئ دبي العالمية» لبناء قدرات لوجستية شاملة تلبي احتياجات خطوط الشحن ومالكي البضائع. ويسهم الاستحواذ على «فيدرتك» في توسيع نطاق عروض الشركة من خدمات السفن متوسطة الحجم لشحن الحاويات والنقل البحري الساحلي قصير المدى إلى مناطق جغرافية متعددة.

فيدرتك جروب

وتدير «فيدرتك جروب»، التي تأسست عام 2003 وتتخذ من سنغافورة مقراً لها، شركتين هما: «فيدرتك»، وهي شركة مستقلة متخصصة في خدمات السفن متوسطة الحجم لشحن الحاويات؛ و«بيرما»، وهي شبكة إقليمية للنقل البحري الساحلي قصير المدى. وتعمل الشركتان في السوق نفسه، وتساهمان بربط الطريق التجاري الأسرع نمواً بين آسيا والشرق الأوسط عبر شبه القارة الهندية. وترسو سفن مجموعة «فيدرتك» في 50 ميناء، وتدرّ عائدات تبلغ حوالي 200 مليون دولار سنوياً من مجموعة متنوعة من العملاء، وتنقل سنوياً أكثر من 600 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

وتعد «يوني فيدر»، التي استحوذت عليها «موانئ دبي العالمية» عام 2018، شركة للخدمات اللوجستية المتكاملة، وتمتلك أكبر شبكة خدمات السفن متوسطة الحجم لشحن الحاويات والنقل البحري الساحلي قصير المدى وأفضلها ترابطاً في شمال أوروبا، إذ تربط بين نحو 100 ميناء.

منصة مستقلة

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وستتمكّن «يوني فيدر» من خلال «فيدرتك» و«بيرما»، من تقديم خدمات السفن متوسطة الحجم لشحن الحاويات والنقل البحري الساحلي الإقليمي قصير المدى في شمال أوروبا والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، وحالياً في آسيا وشبه القارة الهندية. وتهدف «موانئ دبي العالمية» إلى الإبقاء على منصة مستقلة للمستخدم العادي، فضلاً عن تعزيز الفعالية لتقديم حل لوجستي أكثر تكاملاً لجميع عملائها.

وتمثّل الهدف الاستراتيجي لشركة «موانئ دبي العالمية» في خلق قيمة إضافية عبر استخدام الخبرة الإدارية لشركة «يوني فيدر» لتكرار النموذج خفيف الأصول في مناطق أخرى. وتعتبر صفقة مجموعة «فيدر تك جروب» المرحلة الأولى في العملية المتواصلة لخلق القيمة.

قدرات شاملة

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «يمثل الاستحواذ على حصة في «فيدرتك جروب» خطوة استراتيجية أخرى في رؤيتنا المتمثلة ببناء قدرات لوجستية شاملة وتقديم مجموعة خدمات متكاملة تعمل أيضاً على إشراك العملاء النهائيين والتجار، إلى جانب تحسين العمليات. تتمتع «فيدر تك جروب» بسمعة طيبة باعتبارها شركة موثوقة ومستقلة لخدمات السفن متوسطة الحجم لشحن الحاويات ومشغلاً إقليمياً للنقل البحري الساحلي الإقليمي قصير المدى، وتسعدنا إضافة هذه الميزة الهامة إلى محفظة أعمالنا المتنامية».

وأضاف: «علاوة على ذلك، يتيح لنا هذا الاستحواذ الانفتاح على التجارة الساحلية قصيرة المدى وسريعة النمو في شبه القارة الهندية، استكمالاً لاستراتيجيتنا اللوجستية الحالية الخاصة بالهند. وتتمثل المرحلة التالية والوشيكة من مشروع التطوير في إطلاق خدمة مخصصة وفعالة لمنطقة الهند-الخليج التي تعتبر خطاً هاماً بالنسبة لعملائنا».

نماذج متماثلة

من جهته قال علي ماغامي، الرئيس المؤسس لشركة «فيدرتك»: «لقد حققت «فيدرتك» نجاحات كبيرة على مر الأعوام، وإننا فخورون بإنجازاتنا وعلى يقين بأن الصفقة التي أبرمناها مع «يوني فيدر» بدعم من «موانئ دبي العالمية» ستتيح لنا الانتقال بشركتنا إلى مرحلة أخرى من النمو. تستند «فيدرتك» و«يوني فيدر» إلى نماذج أعمال متماثلة وتشتركان برغبتهما بتقليل أوجه القصور، ونحن واثقون من أننا سنتمكن من خلال جمع خبرات الشركتين من تقديم منتجات نوعية لعملائنا. بالإضافة إلى ذلك، فإن انضمامنا إلى عائلة «موانئ دبي العالمية» سيتيح لنا الاستفادة من العلاقات الواسعة للمجموعة مع المستخدمين النهائيين، إلى جانب شبكتها العالمية الواسعة، وإننا نتطلع قدماً إلى تحقيق مستقبل مشرق ومزدهر معاً».