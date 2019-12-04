شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريس يكلف فريق عمل لـ«إيجاد حلول طويلة الأجل» لمسألة النزوح والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الثلاثاء من فريق عمل يُعنى بمسألة النازحين في العالم، «إيجادَ حلول ملموسة طويلة الأجل لهؤلاء السكّان». كما طلب من الفريق الذي تمّ تشكيله حديثاً، توصيات «لتحسين» استجابة الدول الأعضاء لظاهرة النزوح، سواء بالنسبة إلى الأشخاص النازحين أو للبلدان التي تستضيفهم، بعدما بلغ عدد النازحين في العالم 58 مليوناً العام الماضي.
وجاء في البيان أن«عدد الأشخاص الذين نزحوا العام الماضي جراء نزاع قد وصل إلى رقم قياسي بلغ أكثر من 41 مليوناً. وخلال العام نفسه، تهجّر 17 مليون شخص آخرين بسبب كوارث طبيعية». يتكون الفريق من 8 أشخاص، وينحدر عدد منهم من دول تواجه ظاهرة النزوح.
وقالت الأمم المتحدة إن جوتيريس اختار الإيطالية فدريكا موغيريني، والرواندي دونالد كابيروكا، لترؤس الفريق، من دون تحديد موعد نهائي لتقديم اقتراحاتهم.
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