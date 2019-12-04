مسلحون مجهولون يقتلون «الصديق العظيم» في أفغانستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد مسؤولون بمقتل ستة أشخاص، بينهم الطبيب الياباني تيتسو ناكامورا، الذي يعد من أهم الشخصيات الإغاثية البارزة في أفغانستان، جراء هجوم استهدف سيارة تابعة «لمنظمة الخدمات الطبية اليابانية للسلام» غير الحكومية، في شرق أفغانستان اليوم الأربعاء. واستنكرت الحكومة الأفغانية الهجوم بشدة، ووصفته بأنه «هجوم جبان استهدف صديقاً عظيماً للشعب الأفغاني».

وكتب عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم نانجارهار، على «تويتر»، أن مسلحين مجهولين استهدفوا السيارة بمدينة جلال آباد بالإقليم، وأن ناكامورا لقي حتفه جراء جروح أصيب بها في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 4 من حراسه وسائق.

ووفقاً لسهراب قادري، العضو بمجلس الإقليم، فإن المسؤول الإغاثي الياباني كان في طريقه إلى منطقة «خوا» لزيارة مشروع ري يهدف للنهوض بالنشاط الزراعي في الإقليم. ويعمل ناكامورا في الإقليم منذ عقود، وحصل مؤخراً على المواطنة الأفغانية الفخرية تقديراً لما قدمه على مدار سنوات من خدمات للبلاد.

ورثى المتحدث الرئاسي صديق صديقي ناكامورا بالقول إنه كرس حياته من أجل تحسين حياة الأفغان من خلال العمل على قضايا إدارة موارد المياه والزراعة. ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وأعلنت حركة طالبان أنها لم تشارك في الهجوم.