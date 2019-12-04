أعلام حمراء أمام منازل السكان غير المحصنين ضد الحصبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلبت السلطات في جزر ساموا الواقعة في المحيط الهادي الأربعاء، من الأشخاص الذين لم يتلقوا تلقيحاً ضد الحصبة الذي قتل عشرات الأطفال هناك مؤخراً وضع علم أو قماشة حمراء أمام منازلهم للمساعدة في حملة للقضاء على هذا الوباء.

وجاء في إشعار رسمي «يطلب من العامة وضع قطعة من القماش أو علم أحمر أمام منزلهم وقرب الطريق للإشارة إلى أن أفراد الأسرة لم يحصلوا على التلقيح» ضد الحصبة.

وستطلق حملة للتلقيح ضد «وباء الحصبة» يومي الخميس والجمعة في المنازل في هذا الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 220 ألف نسمة بهدف وقف انتشاره.

وأصبح التلقيح إلزامياً منذ الشهر الماضي في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها السلطات الصحية، بعدما أودى بحياة 60 شخصاً منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، بينهم 52 طفلاً دون سن الرابعة. كما استمر معدل الإصابة في الارتفاع إذ سجلت 171 حالة جديدة خلال 24 ساعة ليصبح المجموع 4052 حالة. وبينما ركزت الحملة في بدايتها على تحصين الأطفال، توسعت لاحقاً لتشمل جميع السكان.