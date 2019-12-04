شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يسخر من خروج كامالا هاريس من سباق الرئاسة 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الديمقراطية كامالا هاريس إنهاء مساعيها للوصول إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2020 بعد فترة اضطراب شهدتها حملتها الانتخابية وصعوبة واجهتها في جمع الأموال.

وقالت هاريس لأنصارها في رسالة بالبريد الإلكتروني إن حملتها الانتخابيّة لم تجِد ببساطة الموارد التي تحتاج إليها للاستمرار.

وأضافت السيناتور عن ولاية كاليفورنيا «لست مليارديرة. لا أستطيع تمويل حملتي الخاصة. ومع تواصل الحملة، بات جمع المال الذي يلزمنا أكثر صعوبةً»، وذلك في تلميح منها إلى عدد من منافسيها وبينهم مايك بلومبيرغ وتوم ستاير.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر ساخراً «يا للأسف. سنفتقدكِ كامالا!». فردت عليه هاريس «لا تقلق سيّدي الرئيس. سألقاكم في محاكمتكم».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يسخر من خروج كامالا هاريس من سباق الرئاسة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.