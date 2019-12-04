شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صافي الدين العام للأردن بنحو 7 في المئة في 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 6.9 في المئة إلى 28.753 مليار دينار (40.5 مليار دولار) مقارنة مع 26.9 مليار دينار في نهاية 2018.

وأظهرت الإحصاءات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأربعاء أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية سبتمبر الماضي بلغ 16.25 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.5 مليار دينار.

ويشكل صافي الدين العام الأردني ما نسبته 92.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

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