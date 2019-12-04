لوحة نادرة لغوغان تباع بسعر 9,5 مليون يورو في باريس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيعت لوحة نادرة لبول غوغان من «المرحلة التاهيتية» بعنوان «تي بوراو 2»، «شجرة بوراو 2» الثلاثاء بسعر 9,5 مليون يورو لدى دار «آرتكوريال» في باريس، وهو ضعف السعر المتوقع. تندرج اللوحة التي يرجع تاريخها للعام 1897 ضمن مجموعة من تسع لوحات أنجزها غوغان في تاهيتي. وهي الأخيرة في هذه السلسلة التي كانت لا تزال ملك أفراد، وسبق عرضها في متحف متروبوليتان في نيويورك من 2007 إلى 2017.

وقالت دار المزادات الباريسية إن «جامعا أجنبيا» فاز بالمزايدة. وأضافت «أن اللوحة تتطرق ربما إلى جنة مفقودة مع طبيعة عذراء ووجود محدود للإنسان».

وتعد المرحلة التاهيتية الأشهر بين أعمال غوغان والتي تعرض بعض من أجمل لوحاتها في أكبر المتاحف العالمية. ولم تعرض أي منها في السوق الفرنسية منذ أكثر من عشرين عاماً. وبيعت آخر لوحة من هذه المرحلة في مزاد العام 2017 لدى دار «سوذبيز» في نيويورك بسعر 7,5 مليون دولار. وكانت بعنوان «فارس أمام الكوخ». ويعود السعر القياسي لأحد أعمال غوغان إلى العام 2006 عندما بيعت لوحة «الرجل والفأس» بسعر 40,3 مليون دولار لدى دار «كريستيز» في نيويورك. انتقل غوغان في العام 1891، للإقامة في تاهيتي آملاً بالفرار من الحضارة الغربية الاصطناعية جداً بالنسبة إليه، ورسم فيها الكثير من اللوحات قبل أن يغرق في الاكتئاب والعزلة والعوز المادي.