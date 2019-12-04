دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أعلنت شركة كوالكوم عن الجيل الثاني من حساس البصمة ضمن الشاشة بتقنية الأمواج فوق الصوتية والذي يتميز بحجمه الأكبر وإمكانية قراءة اصبعين معاً.

حساس 3D Sonic Max الآن يدعم مساحة أكبر 17 مرة من الجيل الأول، ويمكنك استخدام اصبعين معاً لفتح الهاتف وكأنك تمسك بكلتا يديك.

وكان الجيل الأول من الحساس قد استخدم في هواتف رائدة مثل جالكسي إس 10 لكنه عانى من عدة مشاكل مثل البطئ بسرعة الاستجابة ومساحة اللمس الصغيرة وحتى مشاكل أمنية مع بعض لصاقات حماية الشاشة.

الجيل الثاني يأتي لحل هذه المشاكل حيث أنه يغطي مساحة 20×30 ميليمتر بدلاً من 4×9 ميليمتر سابقاً ما يتيح سهولة أكبر لفتح الهاتف لأنه سيتمكن من قراءة البصمة بسهولة أكبر كونها ستقع ضمن مساحة تغطيته.

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وتعد الشركة أنه سيتجنب مشاكل فتح القفل بطريق الخطأ مع بعض لصاقات حماية الشاشة، ويأتي خيار دعم البصمتين معاً لزيادة الأمان.

الشيء الوحيد الذي لم تحله كوالكوم في هذا الجيل هو السرعة، الحساس الجديد بنفس سرعة القديم.

لا نعرف بعد ما الشركات التي قد تستخدم هذا الحساس في هواتفها القادمة العام المقبل، وظهرت مؤخراً شائعات بأن آبل تستكشف استخدام حساسات البصمة ضمن الشاشة من كوالكوم في آيفون، لكنه من المبكر الوصول لقرار نهائي بهذا الشأن.

التدوينة حساس بصمة ضمن الشاشة جديد من كوالكوم يمكنه قراءة اصبعين معاً ظهرت أولاً على عالم التقنية.