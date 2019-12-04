أنور قرقاش: المشهد العربى مقلق وإعادة هيكلة المنظومة السياسية خيار ضرورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن المشهد فى أكثر من دولة عربية مقلق، مشيرا إلى أن استنساخ التجارب المتأزمة لن يقود إلا إلى المزيد من الأزمات.

وقال قرقاش عبر تويتر :"أتابع المشهد المحيط والمقلق في أكثر من دولة عربية وأرى أن اعادة استنساخ التجارب المتأزمة لن يقود إلا إلى المزيد من الأزمات، وبالمقابل فإن التعامل الجدي مع مطالب الناس وإعادة هيكلة المنظومة السياسية والإدارية تبقى الخيار الضروري برغم صعوبته".



أنور قرقاش

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وتابع :"ولعل لدول الخليج العربي تجارب مفيدة في هذا الجانب، فالمسألة لا تقتصر على الإمكانيات المادية فحسب بل في جوهرها الإرادة السياسية المقتنعة بأن احتياجات ومطالب المواطن هي بوصلة المسار الحكومي وأن الفساد المستشري لا يستقيم مع مطالب الدولة القوية ومؤسساتها".

واستمر :"فما نشهده في أكثر من دولة عربية أزمات هيكلية ومعيشية حادة تتطلب حلولا جذرية تعالج مطالب المواطن المشروعة، فهي ليست بالرياح العاتية التي سترحل كما يتمنى بعض أصحاب القرار بل حالة متأزمة لا بد من التعامل معها بموضوعية وقناعة وتواضع".