شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع العراقية تحذر من حملة إعلامية شرسة تستهدف كبار قادة الجيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الدفاع العراقية أنها تتابع بقلق الهجمة الاعلامية الشرسة ضد كبار القادة والضباط الذين يشهد تاريخهم العسكرى بالبطولة والشجاعة ودفاعهم عن أرض العراق ضد التهديدات، التى تستهدف الأمن والاستقرار فى ربوع العراق.
وأشارت وزارة الدفاع العراقية فى بيان صحفى، الأربعاء، إلى الحملة الإعلامية التى تستهدف الفريق الركن جميل الشمرى الذى كلّف بواجب فى خلية الأزمة لمحافظة ذى قار، لافتة إلى أنه فور وصوله باشر عمله بعدة اجتماعات وأصدر أوامره المشددة والمثبتة رسميا بعدم اطلاق النار.
ولفتت الوزارة إلى أن الفريق جميل الشمرى أصدر أوامر مكتوبة بمجرد وصوله إلى المحافظة بضرورة حماية المتظاهرين وساحة الاعتصام.
ودعت وزارة الدفاع العراقية الجميع إلى توخى الدقة واستبيان الحقائق قبل اطلاق التهم مع تأكيدها على حرمة الدم العراقى، لافتة إلى أنها لن تسمح بتسقيط القادة والضباط وعموم المؤسسة العسكرية من جهات معادية لا تريد للعراق التقدم والرفاه.
ووجهت وزارة الدفاع العراقية دعوة إلى كافة المتظاهرين لاحترام القانون والنظام والحفاظ على سلمية التظاهرات والتذكر بأن منتسبى القوات الأمنية العراقية هم إخوانهم وأبنائهم ومستقبلهم مصيرهم واحد.
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