اخبار الخليج

وزارة الدفاع العراقية تحذر من حملة إعلامية شرسة تستهدف كبار قادة الجيش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع العراقية تحذر من حملة إعلامية شرسة تستهدف كبار قادة الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الدفاع العراقية أنها تتابع بقلق الهجمة الاعلامية الشرسة ضد كبار القادة والضباط الذين يشهد تاريخهم العسكرى بالبطولة والشجاعة ودفاعهم عن أرض العراق ضد التهديدات، التى تستهدف الأمن والاستقرار فى ربوع العراق.

 

وأشارت وزارة الدفاع العراقية فى بيان صحفى، الأربعاء، إلى الحملة الإعلامية التى تستهدف الفريق الركن جميل الشمرى الذى كلّف بواجب فى خلية الأزمة لمحافظة ذى قار، لافتة إلى أنه فور وصوله باشر عمله بعدة اجتماعات وأصدر أوامره المشددة والمثبتة رسميا بعدم اطلاق النار.

 

Advertisements

ولفتت الوزارة إلى أن الفريق جميل الشمرى أصدر أوامر مكتوبة بمجرد وصوله إلى المحافظة بضرورة حماية المتظاهرين وساحة الاعتصام.

 

ودعت وزارة الدفاع العراقية الجميع إلى توخى الدقة واستبيان الحقائق قبل اطلاق التهم مع تأكيدها على حرمة الدم العراقى، لافتة إلى أنها لن تسمح بتسقيط القادة والضباط وعموم المؤسسة العسكرية من جهات معادية لا تريد للعراق التقدم والرفاه.

 

ووجهت وزارة الدفاع العراقية دعوة إلى كافة المتظاهرين لاحترام القانون والنظام والحفاظ على سلمية التظاهرات والتذكر بأن منتسبى القوات الأمنية العراقية هم إخوانهم وأبنائهم ومستقبلهم مصيرهم واحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع العراقية تحذر من حملة إعلامية شرسة تستهدف كبار قادة الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا