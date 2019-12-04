شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انتحار لبنانى بسبب خفض معاشه إلى النصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت فضائية الحدث عبر صفحتها الرسمية على تويتر، أن مواطن لبنانى انتحر بإطلاق النار على نفسه بعد إبلاغه فى العمل أنه سيتم تقليل راتبه للنصف.

وأوضح التقرير الذى بثته فضائية الحدث، أن دانى أبي حيدر هو المواطن الثانى الذى أطلق النيران على نفسه منتحرا على خلفيه تقليل راتبه للنصف وتردى وضعه الاقتصادى، بعد انتحار اللبناني ناجي الفليطي بالأمس الذى طرد من عمله .

وذكر التقرير، أن المنتحر لديه 3 أطفال ومسئول عن والديه أيضا وأنه أبلغ بالأمس أنه تم طرده وسيحصل على نصف معاش فقط.

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